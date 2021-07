Lieder beim Sommerwein

„Summerwine“ ist der Abend überschrieben, zu dem die Grüne Liste Schriesheim am Sonntag, 18. Juli, 18.30 Uhr, unter der Linde im Strahlenberger Schulhof einlädt. Zu Gast sind Christian Kurtzahn & Friends. Im Gepäck haben sie Musik und Worte rund um den Sommer.

Im Schutz des sommergrünen Blätterdaches wurde schon immer gelacht, getanzt, geküsst, geliebt, geweint oder mit gutem Wein gefeiert. Nicht nur vom „Summerwine“ wird zu hören sein, sondern von der ganzen sommerseligen Trunkenheit, wenn Kathrin Schmollinger (Gesang), Tilman Engelhardt (Saxofon), Gabriele Werle (Rezitation) und Christian Kurtzahn (Piano) bei schönem Wetter unter der Linde spielen. Für Wein ist dank der Winzergenossenschaft gesorgt. Der Eintritt ist frei – Spenden für die Künstler und Künstlerinnen sind erwünscht.

Madeleine Sauveur ist „Oma“

Bereits am Freitag, 16. Juli, wird an gleicher Stelle Madeleine Sauveur mit ihrem Programm „Lassen Sie mich durch – ich bin Oma!“ zu Gast sein. Sie tritt ab 19.30 Uhr auf. Das Gastspiel war bereits am 4. Juli vorgesehen, musste aber wegen des schlechten Wetters verschoben werden. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. Unter der Mobilnummer 0152/08 75 15 20 kann der aktuelle Stand erfragt werden. hje