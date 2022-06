Lehrerkonzert am 1. Juli

Hirschberg/Schriesheim. Ein Lehrerkonzert der Musikschule Schriesheim lockt die Kenner: Am Freitag, 1. Juli um 19 Uhr gibt es in der ehemaligen Synagoge Leutershausen einen Kammermusikabend. Vladimir Rivkin und Uwe Balser spielen Werke für Violine und Klavier von Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vladimir Rivkin, an der Musikschule Geigenlehrer und Fachbereichsleiter, wurde in Leningrad geboren und erhielt seine Ausbildung am Leningrader Rimskij-Korsakov Konservatorium. Uwe Balser studierte an der Musikhochschule Köln und am Sweelinck-Konservatorium in Amsterdam. Das Duo konzertiert seit über zehn Jahren gemeinsam und führt schwerpunktmäßig die zentralen Werke der klassischen Violin-Kammermusik auf. red