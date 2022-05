Lebendes Denkmal der Kommunalpolitik

Ist über ihn nicht schon alles gesagt und geschrieben? Zu seinen zurückliegenden runden Geburtstagen? Zu seiner Verabschiedung als am längsten amtierender hauptamtlicher Bürgermeister in Baden-Württemberg? Zu seiner Ernennung als erst zweiter und nun einzig noch lebender Ehrenbürger Schriesheims?

Er selbst hilft uns dabei nicht recht weiter. „Ihr wisst ja selbst, was Ihr schreibt, wenn Ihr überhaupt was schreiben wollt“, sagt Peter Riehl in der ihm eigenen Art, als wir uns mit ihm im Café Linde in der Talstraße treffen – im Vorfeld seines 80. Geburtstages an diesem Freitag.

In der gesamten Region hoch geachtet: Alt-Bürgermeister Peter Riehl. © K. Groß

Aber ja, natürlich wollen wir „was“ schreiben. Und der Ort des Treffens, die Linde, ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt. An den Schriesemer Bu, der nach einer Verwaltungslehre mit 31 Jahren Bürgermeister seiner Heimatstadt wird, es damit allen zeigt, auch seinem Vorgänger, danach drei Mal wiedergewählt, ebenso unangefochten, 2006 in den Ruhestand tritt, vielfach geehrt, in der Region hoch angesehen.

Man könnte zum wiederholten Male die Ereignisse seiner Amtszeit auffächern: die Integration der Ortsteile und die Neubaugebiete, Sportzentrum und Hübsch’sche Mühle, den Madonnenbergverein und Altstadtsanierung, den Ausbau des Mathaisemarktes zur überregionalen Fest-Legende, den Kampf für den Branich-Tunnel, der erst nach Ende seiner Amtszeit gewonnen ist.

Für alte Menschen und Kinder

Doch wird man ihm damit gerecht? Dass es ihm um die Menschen geht, die Alten und um die Kinder, ihm, dem Kinderlosen, das gehört dazu. Und in der Stadt das zu erreichen, was Angela Merkel mit dem schlichten Wort „Zusammenhalt im Land“ bezeichnet: Schriesheim als Heimat für alle Bürger. Der überzeugte Repräsentant traditionellen deutschen Chorgesangs gründet sogar ein Kerg-Museum für Moderne Kunst, mit dessen Exponaten er persönlich wohl wenig anfangen kann.

Und dennoch gibt es die andere Seite: Riehl lässt niemanden kalt, er polarisiert. Die altersmilde Erscheinung verdeckt, dass es in jungen Jahren einen anderen Riehl gibt, einen, der aus Wut schon mal die Akten vom Ratstisch fegt, als die Grünen ihn ärgern. Dass sie in Schriesheim die unangefochten wichtigste Kraft sind, hat seinen Grund. Der Vater des grünen Erfolgs heißt Peter Riehl.

Im Ruhestand Zurückhaltung

Als er 2006 abtritt, ist er dennoch allgemein hoch geachtet. Doch man will keine Verlängerung, will etwas Neues, wählt daher einen, den Riehl erkennbar nicht will. Dass der Grüne Hansjörg Höfer der von ihm ungeliebte Nachfolger sei, das würde Riehl aus dem Text streichen, würde er ihn zuvor zum Lesen bekommen. Niemals in den 16 Jahren von Höfers Amtszeit lässt sich ein böses Wort Riehls über Höfer zitieren – weil sich das eben nicht gehört. Und auch aus der aktuellen Kommunalpolitik hält sich der Ehrenbürger in all den 16 Jahren raus – mit zwei Ausnahmen: beim Kampf um den Bestand der Poststelle und des Kerg-Museums.

Doch man mag Mäuschen sein, wenn er sich regelmäßig trifft in der Runde mit alten Vertrauten: mit Siegfried Schlüter, Heinrich Kling, Isolde Nelles. Es werde „geschwelgt in alten Zeiten“, bekennt er im Gespräch. Dabei ist auch ihm klar: So wie er damals kann man heutzutage nicht mehr regieren. Er wäre Dauerlieferant für Shitstorms im Internet.

Die Zeiten ändern sich eben. Auch er registriert, dass langjährige Weggefährten ebenfalls nicht mehr im Amt sind. Sein legendäres Netzwerk, sein großes Plus, existiert nicht mehr. Und zu Hause? Ein Schriesheimer muss heute schon gut 25 Jahre alt sein, um Riehl noch bewusst als Bürgermeister erlebt zu haben.

So ist es still um ihn geworden, zumal ihm die Last des Alters zusetzt – so sehr, dass er auf das Feiern mit seinen geliebten Schriesemern verzichten muss. Doch er bleibt präsent – in dem Buch über ihn, dem einzigen über einen Bürgermeister der Region, und in Artikeln wie diesen. Ihm zu wünschen, dass es noch viele schöne Anlässe zu solchen Artikeln geben kann. Und versprochen: Auch dann schreiben wir wieder „was“.