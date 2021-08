Ladenburger Straße in Schriesheim am Mittwoch dicht

Schriesheim. Wie die Stadtverwaltung Schriesheim mitteilt, wird die Ladenburger Straße aufgrund einer Baumaßnahme am Mittwoch, 25. August, zwischen der Kreuzung B3 und der Kreuzung Max-Planck-Straße ganztägig voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt großräumig über die B3, Dossenheim, K4242 auf die Ladenburger Straße (K4238) und ist entsprechend ausgeschildert.

Von der Sperrung ist an diesem Tag auch der Busverkehr der Linie 628 betroffen. Der Bus muss an diesem Tag eine Umleitung über die K4242 und die B3 ab sowie zum Schriesheimer Bahnhof fahren. Die Haltestellen Fensenbäume und Ladenburger Straße entfallen am 25. August in beide Fahrtrichtungen ersatzlos.