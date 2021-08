Kung Fu Sommercamp kommt bei Jugend gut an

Wie jedes Jahr in den Sommerferien seit nun bereits zehn Jahren hat auch dieses Jahr der Ving Tsun Kung Fu Schriesheim ein einwöchiges Sommercamp für Vereinsmitglieder aber auch für andere interessierte Kinder und Jugendliche veranstaltet. Trotz Corona war das Camp des auf die Unterart Ving Tsun der chinesischen Kampfkunst Kung Fu spezialisierten Vereins wieder sehr gut besucht. Rund 20 Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 14 Jahren wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Vereinsleiter Lars Ender übernahm die älteren Kinder und Jugendlichen ab zehn Jahren, der selbst im Verein trainierende 18jährige Kindertrainer Kevin Höfler leitete die sechs bis neun Jahre alten Kinder an.

Der Verein orientiert sich an den Lehren des chinesischen Ving-Tsun-Meisters Wong Shun Leung. Dem elfjährigen Ferdinand macht das Sommercamp Spaß: „Die Trainer sind sehr nett.“ An den fünf Tagen werde jeweils zweimal zwei Stunden trainiert, dazwischen gebe es in einem nahe gelegenen Restaurant Pizza, Nudeln oder Pommes. „Ich bin froh darüber, dass das Kung-Fu-Training jetzt wieder vor Ort und persönlich stattfinden kann“, erklärt er. Denn wegen der Corona-Einschränkungen war das Training lange Zeit nur online möglich.

Während bei den Jüngeren hauptsächlich Kinder und Jugendliche aus Schriesheim und auch fast so viele Mädchen wie Jungen ins Training kommen, gibt es laut Enders bei den Erwachsenen auch Interessenten aus weiter entfernten Regionen. Der Verein habe für Ving-Tsun-Trainierende ein sehr großes Einzugsgebiet. Anders als bei den Kindern gebe es bei den Erwachsenen deutlich mehr Männer als Frauen im Vereinstraining.