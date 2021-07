Kultur im Zehntkeller

Das zweite Juli-Wochenende war seit mehreren Jahren auch überregional bekannt für die von Schriesheims „Jazz-Bischof“ Eugen Fallmann initiierte, aufwendig organisierte und stark besuchte Open-Air-Veranstaltung „Schriese jazzt“. In der bekannten Form findet sie auch in diesem Jahr nicht statt, doch als musikalische Umrahmung der Aktion „Kunst im Keller“ des Künstler–Forums Schriesheim ist Fallmann auch diesmal zu erleben – am Schlagzeug in der „Swing Time“ Band am Samstag, 10. Juli ab 11 Uhr. Ab 14 Uhr folgt der Auftritt der „Vivace Brothers“, die schon 2020 die Ausstellung musikalisch bereicherten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Aktion fällt zusammen mit den Veranstaltungen des Kulturkreises vor dem Zehntkeller. „So können sich beide treffend ergänzen“, meint Isabel Blessing-Peest, eine der ausstellenden Künstlerinnen.

Im Rahmen der Schriesheimer Kulturtage 2021 bietet der Kulturkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen drei Veranstaltungen aus drei Genres an. Dabei wird die große Bühne auf dem Platz vor dem Zehntkeller Plattform für einen Poetry-Slam-Event mit acht Poeten und musikalischer Begleitung aus Oper, Operette und Jazz. -tin