Kritik an Verkürzung der Öffnungszeiten

Ob Kinder in der Pandemie-Lage in ihre Kita gehen dürfen, das beschäftigt nach wie vor die bundespolitische Diskussion. Doch auch wenn dies möglich ist, so bleiben gravierende Auswirkungen. Zum Beispiel die Verkürzung der Öffnungszeiten. Dieses Thema beschäftigt jetzt auch den Schriesheimer Gemeinderat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu dritt stellen sich die drei Elternbeiräte zu Beginn in der Bürgerfragerunde am Saalmikrofon auf – in der großen Mehrzweckhalle, dem pandemiebedingten Tagungsort des Stadtparlamentes. Und was sie dazu sagen, beschreibt ein Problem.

In Kindergarten „Kunterbunt“ in der Mannheimer Straße besteht eigentlich ein nahezu einmalig attraktives Angebot: Öffnungszeiten bis 17.30 Uhr – für Berufstätige ein großer Gewinn. Doch ab 20. April ist bereits um 16 Uhr Schluss, nun ist eine weitere Verkürzung im Gespräch. „Für einige von uns ein großes Problem“, klagt eine Mutter.

Stellen nicht mehr zu besetzen

„Solch attraktive Öffnungszeiten zu ermöglichen, das war für uns als Stadt schon immer ein Kraftakt“, bekennt Bürgermeister Hansjörg Höfer, „auch wenn wir mittlerweile 80 Erzieherinnen und Erzieher haben.“ Denn frei werdende Stellen sind kaum noch zu besetzen: „Der Markt ist leer gefegt.“ Auf manche Ausschreibung kommt keine einzige Bewerbung mehr. Beim bestehenden Personal tritt „der ganz normale“ Ausfall durch Krankheit oder Mutterschaftsurlaub hinzu.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das führt zu Personalproblemen, die durch die Corona-Pandemie weiter verschärft werden. Konkret durch die rechtliche Vorgabe, dass eine Personalkraft nicht mehr in jeder Gruppe tätig sein kann, sondern jede Gruppe separat betreut werden soll, was bedeutet: Pro Gruppe ist eine Personalkraft gebunden. Angesichts dieser Vorgabe sind laut Höfer die verlängerten Öffnungszeiten im „Kunterbunt“ nicht mehr zu halten.

Einstellung von „Alltagshelfern“

Die theoretisch denkbare Lösung, Personalkräfte flexibel einzusetzen, also aus anderen Einrichtungen in den „Kunterbunt“ zu verlegen, um dort weiterhin die verlängerten Öffnungszeiten zu ermöglichen, sieht Höfer skeptisch: „Ein ständiges Verschieben des Personals über mehrere Einrichtungen hinweg macht diesen Arbeitsplatz unattraktiv“, befürchtet der Bürgermeister: „Dann kündigen die Betreffenden und werden in den Gemeinden in der Umgebung mit Kusshand genommen. Denn die haben natürlich ähnliche Personalprobleme.“

„Doch wir versuchen alles, um diese missliche Lage zu beheben“, versichert Höfer. Als Beispiel nennt er die Einstellung sogenannter Alltagshelfer. Sie sollen dafür sorgen, dass sich die Erzieherinnen ganz auf ihre pädagogische Arbeit konzentrieren können: „Die Alltagshelfer können zum Beispiel ganz konkret das Wegräumen von Geschirr nach dem Essen übernehmen, denn im Kindergarten“, so Höfer.

Wird sich an der jetzigen Lage also etwas ändern? „Ich bin da wenig optimistisch“, so der in der Verwaltung für Kinderbetreuung zuständige Hauptamtsleiter Dominik Morast: „Kurzfristig wird es so sein, dass die Situation angespannt bleibt.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Trotzdem will Höfer mkit verschiedenen Maßnahmen versuchen, zumindest die 16-Uhr-Linie zu halten – so der Bürgermeister zum „MM“ im Vorfeld seines Gesprächs mit den Eltern am Donnerstagabend.