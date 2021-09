Ob Kinder in der Pandemie-Lage in ihre Kita gehen dürfen, das beschäftigt nach wie vor die bundespolitische Diskussion. Doch auch wenn dies möglich ist, so bleiben gravierende Auswirkungen. Zum Beispiel die Verkürzung der Öffnungszeiten. Dieses Thema beschäftigt jetzt auch den Schriesheimer Gemeinderat.

Zu dritt stellen sich die drei Elternbeiräte zu Beginn in der Bürgerfragerunde am

...