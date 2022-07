Heizung und Kühlung kommen aus einem Geothermie-Speicher, die moderne Lüftung wird „Corona-tauglich mit hohem Wärmerückgewinnungsanteil“. Der geplante Kindergarten „Kunterbunt“ in Schriesheim an der Conradstraße soll mit nachhaltiger, ökologisch und ökonomisch sinnvoller, aber teurer Haustechnik ausgestattet werden. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend einstimmig beschlossen.

