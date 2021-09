Konzert zum Orgeltag

Am Sonntag, 12. September, findet bereits zum elften Mal der „Deutsche Orgeltag“ statt. Aber nicht nur diesen Tag gilt es zu feiern, sondern auch die Orgel selbst als „Instrument des Jahres 2021. Anlass genug, auch in Schriesheim ein großes Orgelkonzert zu veranstalten. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche in Schriesheim. Es erklingt Orgelmusik aus Deutschland, Österreich und Italien.

Auf dem Programm stehen Juwelen der Orgelliteratur von Johann Sebastian Bach (u.a. Präludium und Fuge in h-Moll, BWV 544), Präludium und Fuge in D-Dur des österreichischen Komponisten Franz Schmidt sowie zwei Choralbearbeitungen von Johannes Brahms und Werke des Italieners Marco Enrico Bossi aus den Orgelstücken op. 118. Kantor Martin Fitzer wird der Interpret dieses Konzertabends an der Jäger&Brommer/Weigle-Orgel sein. Der Eintritt ist frei. Die aktuellen Corona-Regeln werden kurzfristig bekanntgegeben. red