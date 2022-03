Konzert für Kinder in Not

Das Markenzeichen des Inner Wheel Club Schriesheim-Weinheim ist sein ehrenamtliches soziales Engagement. Deswegen veranstaltet der Club ein Benefizkonzert, dessen Erlös an Kinder in Not gehen soll. Am 29. April im Zehntkeller in Schriesheim werden um 20 Uhr die Vivace Brothers auftreten. Karten für das Konzert kosten 20 Euro, Einlass ist um 19 Uhr.

Der Vorverkauf läuft in Schriesheim an folgenden Stellen: Utes Bücherstube, Heidelberger Straße 10-12, Schreibwaren Keck, Heidelberger Straße 8, Optik Riede, Bahnhofstraße 17.

Die drei jungen Musiker der Vivace Brothers wollen die Besucher mit schwungvollen Weisen verzaubern und auf eine Tour fast um die Welt schicken: „Eine musikalische Reise von Argentinien bis Ungarn – von Tango bis Csardas“ betiteln sie ihr Konzert.

Studium, Rugby und Musik

Die drei Musiker sind Brüder, studieren Wirtschaftsinformatik in Mannheim, Elektrotechnik in Karlsruhe und Mathematik in Heidelberg. Außerhalb des Studiums machen sie Musik. Geige, Klavier und Cello sind ihre bevorzugten Instrumente. Sie haben in verschiedenen Orchestern der Welt gespielt – so beispielsweise in Kenia, England, Österreich und Deutschland. Zudem sind sie begeisterte Rugby-Spieler und haben es sogar bis zur deutschen Nationalmannschaft gebracht. Sie haben Preise ohne Ende gewonnen – und dazwischen ganz viel Musik gemacht. Und das jetzt auch in Schriesheim. red/sko