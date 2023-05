Kollision bei Auffahrt

Auf der L 536 Höhe der Anschlussstelle Ladenburg/ Schriesheim ereignete sich am am Montag gegen 9.10 Uhr ein Unfall mit zwei Pkw. Laut Polizei wollte ein 71-Jähriger mit seinem Mitsubishi von der L 536 aus Schriesheim kommend auf die A 5 in Richtung Heidelberg auffahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Seat, der von einem 35-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 27 000 Euro. Für die Dauer der Abschleppmaßnahmen musste die L 536 kurzzeitig gesperrt werden. Es kam jedoch lediglich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. red