  Kika-Sendung "Dein Song": Leon aus Schriesheim weiter dabei

Leon Kunz aus Schriesheim hat bei der Fernsehsendung „Dein Song“ des Kinderkanals Kika die nächste Runde, das sogenannte Komponistencamp, erreicht. Das teilte die für die Teilnehmer zuständige Agentur mit. Insgesamt 14 junge Komponisten und Sänger sowie zwei Duos traten am Anfang an, jetzt hat die Jury zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt, die nun gemeinsam mit einer professionellen Band ihre Lieder weiterentwickeln dürfen. Leon ist an diesem Donnerstagabend im Fernsehen zu sehen. In einer der ersten Folgen konnte Leon bereits sein Können zeigen (wir berichteten, hier geht es zum Artikel).

Chance auf Produktion

Das Ergebnis seiner Arbeit muss er - genau wie die anderen Musikerinnen und Musiker - noch einmal der Jury präsentieren. Diese Folge ist am Dienstag, 9. März, zu sehen. Im Anschluss schaffen es die acht Besten in die nächste Runde. Dort haben sie dann die Möglichkeit, ihre Werke gemeinsam mit acht bekannten Musikerinnen und Musikern zu produzieren. Unter anderem mit dabei: Johannes Strate von der Band Revolverheld. tge (Bild: Andrea Enderlein

Sendungen mit Leon, 4. und 9. März, jeweils 19.25 Uhr, Kika