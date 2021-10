Kein Wasser am Donnerstag in Altenbach wegen Bauarbeiten

Schriesheim. Wegen Bauarbeiten wird ein Teil des Altenbacher Abtswegs am Donnerstag, 7. Oktober, von 5.30 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr voll gesperrt. Das teilte die Stadt Schriesheim am Dienstag mit. Betroffen ist demnach der Bereich zwischen dem Abtsweg 1 und der Einmündung in den Forstweg. Darüber hinaus kommt es in der Zeit von 8 bis 14.30 Uhr zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung im Bereich der Straßensperrung im Abtsweg sowie in der Straße „Am Zehntberg“. Fragen beantwortet die Wasserversorgungsgesellschaft unter Tel. 06203/92 59 22 oder das ausführende Bauunternehmen unter 0176/12 26 08 59.

