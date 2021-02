Der Wunsch der Schriesheimer nach einem Tempolimit auf der Bundesautobahn A 5 findet bei vielen in der Region nur geringe Unterstützung. Die überwiegende Mehrheit derer, die sich derzeit auf der Facebook-Seite dieser Redaktion zur Berichterstattung über diese Forderung der Anwohner äußern, ist ablehnend.

Sollen auf der Bundesautobahn A 5 künftig höchstens 100 Kilometer pro Stunde für Pkw und 60 für Lkw gelten? Darüber wird heftig gestritten. © Marcus Schwetasch

In vielen Stellungnahmen geht es zunächst ums Grundsätzliche: Haben die Anwohner einen Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen, nachdem sie sich in der Nähe einer Autobahn niedergelassen haben? Die User haben da klare Ansichten.

Peter Becker: „Wenn ich an einer Stelle ein Haus baue oder in eine Wohnung ziehe, schaue ich mir die Örtlichkeit genau an. Also wussten die Leute, dass da ’ne Autobahn ist.“

Frank Smrcek: „Die Autobahn gibt es schon 60 Jahre. Da war Schriesheim noch weit entfernt. Wenn die Menschen dann Richtung A 5 bauen, war ihnen vorher schon klar, dass da Tag und Nacht Autos fahren.“

Sebastian Beitsch: „Was war denn zuerst da? Die Autobahn oder das Neubaugebiet? Und wer kauft ein Haus an der Autobahn und nörgelt dann über den Lärm?“

Johannes Hergesell: „Klassiker: Billige Grundstücke kaufen und sich dann über die Autobahn beschweren.“

Wolfgang Karl Koepp: „An der Autobahn: Deshalb hatten die neuen Anwohner wohl sehr günstige Grundstücke bekommen. Gleiches gilt für Menschen, die in der Nähe von Flughäfen günstige Grundstücke bekommen, bauen und sich dann beschweren. Unverschämt!“

Rainer Fleischhacker: „Ist das Gleiche wie bei Schulen, Kindergärten, Tennisplätzen oder Kläranlagen. Das Traurige dabei ist: Sie werden auch noch leider Recht bekommen.“

Ein Leser weist jedoch auf den Umstand hin, dass es den Anwohnern nicht um die Autobahn geht, sondern darum, dass der Lärm seit der Sanierung gegenüber dem früheren Zustand zugenommen habe.

Kay Müller: „Hat eigentlich jemand den Artikel gelesen? Es geht nicht um die Autobahn an sich. Bisher hat sich dort auch niemand beschwert. Der neue Fahrbahnbelag sorgt aber für eine deutliche Zunahme des Lärms. Und das hätte vermieden werden können.“

In der Tat: Der Sprecher der Anwohnerinitiative, Winfried Plesch, betonte bereits in seiner Stellungnahme vom 9. Dezember, dass es ihm nicht um den Autobahn-Lärm an sich geht, wie er vor der Sanierung bestanden hatte: „Wir haben ihn ohne Murren ertragen.“ Ansatzpunkt seiner Kritik und der seiner Mitstreiter sei die Verschlechterung des Zustandes seit der Sanierung.

Einen breiten Raum nimmt in den Stellungnahmen natürlich die eigentlich anstehende Frage ein: Soll auf dem Abschnitt entlang der Schriesheimer Wohnbebauung als Höchstgeschwindigkeit 100 für Pkw und Tempo 60 für Lkw eingeführt werden? Das Verkehrsministerium lehnt dies bisher ab, da seiner Meinung nach die für eine solche Maßnahme notwendigen Grenzwerte nicht überschritten sind. So sieht es auch die überwiegende Mehrheit der Facebook-Einträge, für die stellvertretend der nachfolgende steht.

Sven Stolz: „Ich glaub‘, es geht los. Am besten, ich schieb‘ meinen Lkw.“

Einige Stellungnahmen weisen allerdings zu Recht auf den Umstand hin, dass es den Anwohnern und der Stadt Schriesheim gar nicht um ein generelles Tempolimit auf der A 5 geht, sondern lediglich um das Teilstück in Höhe der Schriesheimer Wohnbebauung. Und dass dies doch der Gesundheit von Menschen dienen würde.

Dennis Ulas: „Unfassbar, wie sich hier alle aufregen wegen einer geforderten Geschwindigkeitsbegrenzung auf einem kurzen Teilstück Autobahn. Wie egoistisch ist das denn? Was ist denn wichtiger: Die Gesundheit der Menschen (auch Lärm führt zu Stress und Krankheiten) oder, dass man als Autofahrer 30 Sekunden schneller an seinem Ziel ist.“

Stephan de Maria: „Wer leidet mehr? Ein Autofahrer, der eventuell ‘ne Minute länger benötigt, oder Anwohner, die pausenlos durch Lärm hohem Stress ausgesetzt sind, weil Autobahnen Heilige Kühe sind.“

Andere Wortmeldungen stellen die Frage, ob ein Tempolimit etwas bringt oder nicht gar schadet.

Norbert Dimmler: „Wenn schon Tempolimit, dann macht gleiches Tempo für alle mehr Sinn“ (gemeint für Lkw und Pkw gleich, d. Red.).

Achim Maier: „Als wäre es besser, wenn man dauernd von 120/130 auf 100 km/h abbremsen muss und dann wieder beschleunigt.“