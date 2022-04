Kart-Fahrer aus Altenbach starten in die Saison

Mit der Austragung des 15. Jugend-Kartslalom-Turniers auf dem Vereinsgelände „Auf der Kipp“ ist der MSC Altenbach erfolgreich in die Saison 2022 gestartet. Rund 100 Sportler aus dem gesamten nordbadischen Gebiet sowie Gaststarter anderer Bezirke, darunter vom MSC Adenau aus Rheinland Pfalz, gingen in fünf Klassen auf die Strecke. Am Start waren ebenfalls 16 Fahrer aus dem eigenen MSC-Kader.

Auf einer rund 400 Meter langen und kurvenreich gesteckten Slalomstrecke zeigten die jungen Motorsportler im Alter von sechs bis 18 Jahren ihr Können. Je nach Alter war die Strecke in einer Fahrzeit zwischen 30 und 40 Sekunden zu bewältigen – und das natürlich fehlerfrei. Gab es doch bei jedem umgenieteten Pylon zwei Strafpunkte. „Unter 30 Sekunden hat es noch niemand geschafft“, räumte der Vorsitzende des MSC Altenbach, Tom Böhm, ein.

Beim Kartslalom-Turnier zeigte die Jugend ihr Können. © Gerlinde Gregor

Relativ gut ist der MSC durch die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen gekommen, im Gegensatz zu vielen anderen sportlichen Vereinen. Klar mussten Regeln eingehalten werden, doch das habe man mit Genehmigungen gut hinbekommen, so Böhm. Finanziell habe es keine Engpässe gegeben. „Wir sind da gut aufgestellt.“ Allerdings bedauerte er, dass man aufgrund der Auflagen auf viele Veranstaltungen habe verzichten müssen. Er hoffe, dass es dafür jetzt Schlag auf Schlag bis Ende Juli mit den Events weitergehe. „Im Juli haben wir unseren zweiten Heimlauf“, informierte er schon vorab.

Als klarer Favorit beim Saisonauftakt ging in der Klasse 3 Böhms zwölfjähriger Sohn Robin an den Start und gewann im ersten Lauf mit 39,9 und im zweiten mit 41,44 Sekunden – und das ohne Fehler. Seine sportliche Laufbahn begann Robin 2016, als er vom Papa einen kleinen Kart geschenkt bekam und in Wilhelmsfeld die erste Runden drehte. Schon da erkannte der MSC Altenbach sein Talent und nahm ihn im Verein auf, wo er ein Jahr später Deutscher Vizemeister wurde. „Ich habe nur knapp den Sieg verfehlt“, berichtete er und schob es seiner Nervosität zu.

Nachwuchs mit großen Zielen

Auch wenn er jetzt an den Start gehe, sei er immer noch nervös und angespannt, gestand er. Doch das löse sich im Rennen, weil er sich dann auf die Strecke konzentriere. Als sportliches Ziel hat sich Robin den Sieg bei den Deutschen Meisterschaften gesteckt. „Ich sehe mich nicht in der Formel eins, aber wenn ich bei der DTM mitfahren könnte, das wäre cool“. Aber an diesem Tag freute er sich wie auch sein Vater über seinen erfolgreichen Saisonstart. greg