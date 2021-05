Karl Heinz Kausmann ist im Kampf gegen die Nazis gefallen

Widerstand – ein Begriff, hinter dem sich nach 1945 erstaunlich viele versammeln. Doch nicht alle von ihnen zu Recht, nur wenige kämpfen aktiv, unter täglichem Einsatz ihres Lebens, gegen das NS-Regime. Einer von ihnen ist der in Schriesheim aufgewachsene Karl Heinz Klausmann, Mitglied der französischen Widerstandsbewegung, der legendären Résistance. Am 14. April 1945 muss er sein noch junges Leben lassen – wenige Tage vor dem Kriegsende und vor seinem 23. Geburtstag.

Dieses Leben, das der Schriesheimer Theologe Joachim Maier in einem akkurat recherchierten, 720 Seiten starken Werk über die Opfer des Nationalsozialismus in Schriesheim darstellt, beginnt am 6. Mai 1922 in Mannheim, im Quadrat O 7.

Und es beginnt schon nicht auf der Sonnenseite. Karl Heinz ist ein uneheliches Kind, seine Mutter mal im Gefängnis, mal in der Heilanstalt, nach 1933 im Konzentrationslager.

Bereits drei Monate nach seiner Geburt 1922 kommt Karl Heinz daher in die Obhut des Schriesheimer Gärtners Kamill Klausmann und seiner Ehefrau Maria Katharina, geborene Hartmann. Im Jahre 1928 adoptieren sie ihn, 1929 wird er evangelisch getauft. Dies wird ihm jedoch wenig helfen.

Denn er ist Sohn einer Jüdin, auch der Vater ist Jude. Das ist bekannt und anfangs auch kein Problem. Bis zum Jahre 1933. Der Schulunterricht wird zum Spießrutenlauf. Wenn sich der aufgeweckte Junge meldet, bekommt er, wie Zeitzeugen berichten, vom Lehrer Hans Schuhmann zu hören: „Ach, weißt Du auch was, Du Judenbub? Setz Dich, Judenbub!“ Trotz dieser Gesinnung ist Schuhmann, ab 1935 Mitglied der NSDAP, übrigens auch nach 1945 Lehrer und von 1960 bis 1963 gar Rektor der Strahlenberger Grundschule.

1938 wird Klausmann konfirmiert. „Sei getreu bis in den Tod, so will ich Dir die Krone des Lebens geben“, lautet sein Konfirmationsspruch. „Die Zumutung des biblischen Textes“, so konstatiert Biograf Maier, „sollte sich rascher und unerbittlicher erfüllen, als sich das ein Jugendlicher vorstellen kann.“

Die Eltern organisieren eine Ausbildung als Geflügelwärter im fernen Achern. Doch mit Fortgang der Lehre wird der Nachweis arischer Abstammung gefordert. Das Ergebnis der Nachforschung bedeutet das Ende der Ausbildung: „Volljude“.

So kehrt er im Mai 1939 an die Bergstraße zurück, kommt auf der Geflügelfarm Fornoff in Weinheim unter. „Fornoffs wussten um die jüdische Abstammung Klausmanns und wollten helfen“, schreibt Maier. Doch 1942 wird die Lage immer bedrohlicher. Klausmann hebt seine Ersparnisse ab, die seine Freundin in die Jacke einnäht. Mit Fahrrad und Zug schlägt er sich durch in den von den Deutschen noch unbesetzten, südlichen Teil Frankreichs.

Flucht nach Frankreich

Hier hätte er untertauchen und wahrscheinlich überleben können. Doch er entscheidet sich anders, will nicht untätig sein. Er schließt sich der Résistance an, kämpft unter dem Decknamen „Charlot“ in ihren Reihen gegen die Nazi-Besatzung. Aktiv, mit der Waffe und mit der alltäglichen Angst vor dem Tod im Kampf oder der Verhaftung nach Verrat.

In der Tat gerät er in die Fänge der Deutschen. Im Gefängnis Montluc bei Lyon wird er eingekerkert, der Wirkungsstätte von Gestapo-Chef Klaus Barbie, des berühmt-berüchtigten „Schlächters von Lyon“. Folter hier bedeutet neben Schlägen mit Fäusten und Eisenstangen das Quetschen von Körperteilen, die Injektion von säurehaltigen oder ätzenden Flüssigkeiten in die Ohren, das Ausreißen von Finger- und Fußnägeln, Stiche in den Körper mit Nadeln und Messern. Auch Klausmann wird gefoltert. Die Gestapo will erreichen, dass er seine Mitstreiter verrät. Doch Klausmann hält dicht.

So wechseln die Peiniger die Taktik. Im erbeuteten Lastwagen der Résistance fahren sie über die Dörfer, setzen Klausmann auf den Vordersitz. Die Bewohner erkennen das ihnen bekannte Fahrzeug und „Charlot“. Zwar versucht er, ihnen durch seine Mimik zu verstehen zu geben, ihn nicht anzusprechen, doch bis sie seine ausgeschlagenen Zähne und andere Folterspuren erkennen können, da ist es schon zu spät. Vom Wagen springen bewaffnete deutsche Landser. Doch eines Tages gelingt es ihm, sich abzusetzen, und sich erneut der Résistance anzuschließen.

Ende August 1944 wird Paris befreit, der Vormarsch nach Deutschland beginnt. Die Widerstandsgruppen werden aufgelöst und in die Armee von General de Gaulle eingegliedert. Bei Kämpfen nahe der Grenze zu Italien fällt Klausmann. In seinem Buch nennt Biograf Maier den 7. Mai 1945 als Todesdatum. Nach seiner Veröffentlichung stößt er auf neue Dokumente: Demnach stirbt Klausmann bereits am 14. April 1945 – wenige Tage vor seinem 23. Geburtstag und dem offiziellen Ende des Krieges.

„Es gehört zur Tragik dieses jungen Lebens“, meint Biograf Maier, „dass Karl Heinz Klausmann offenbar noch kämpfte, als seine Heimatstadt Schriesheim schon befreit war.“ Robert Trouilett, Mitstreiter aus der Résistance, schreibt 2004 in einem Brief an Maier über Klausmann: „Er hat seine ganze Kraft eingesetzt vor allem in der Résistance, zuerst für die Befreiung Frankreichs und damit in der Konsequenz seines Heimatlandes vom Joch der Naziherrschaft.“

Erinnert wird an Karl Heinz Klausmann heute mit einer namentlichen Erwähnung am Glaskubus auf den Mannheimer Planken und an der Kriegsopfergedenkstätte in Schriesheim sowie mit Stolpersteinen vor seinen früheren Wohnorten in Weinheim (Mühlweg 12) und in Schriesheim (Mainzer Land 5).

Tragisches Ende

Eine persönliche Tragik bleibt für die junge Frau, die er 1942 zurücklassen muss. Ihre Liebesbeziehung gilt als „Vergehen gegen das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“. Nach seiner Flucht wird die 18-Jährige wegen „Rassenschande“ verhaftet und ins Frauen-KZ Ravensbrück überstellt.

Sie überlebt und kehrt nach dem Kriege in ihre Heimat in den Odenwald zurück. Als in den 2000er Jahren das Schicksal Klausmanns aufgearbeitet und sie diesbezüglich angesprochen wird, bittet sie, von Fragen Abstand zu nehmen; noch immer belastet sie das Geschehene zutiefst, rührt an nie verheilte Wunden.

Nach ihrem Tode 2006 finden ihre Angehörigen in ihrem Besitz das evangelische Gesangbuch von Karl Heinz Klausmann. Sie hat es fast 65 Jahre lang aufbewahrt – als Erinnerung an eine große Liebe, der die Zeit einfach keine Chance lässt.