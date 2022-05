Karawane von „Kamelen“ hilft beim Stromsparen

Das letzte Kamel macht das Licht aus. So steht es auf einem Flyer, mit dem die Energiekarawane auf sich aufmerksam macht. Jetzt ist sie in der Stadt Schriesheim unterwegs. Kamele sind alles andere als dumm. Sie sind geradezu vorbildlich, wenn es um den effizienten Einsatz natürlicher Ressourcen geht. Sie können bis zu 14 Tage lang mit ihrem Wasser haushalten, ihr Haar schützt sie vor Kälte und Hitze, die Sonnenenergie wird darin tagsüber gespeichert und nachts genutzt. Genau dieser Gedanke steht hinter der Aktion.

Kostenlos, neutral und unabhängig bieten die Experten den örtlichen Gewerbetreibenden ihre Beratung an, wie die Wirtschaftsförderin Michaela Gärtner im Gespräch mit dem „MM“ erläutert. Bereits im Oktober 2016 gab es eine solche Aktion, nun gehen die Kamele also erneut auf Tour. „Alles, was es sie kostet, ist ein wenig Zeit“, wirbt Gärtner für das „tolle Angebot“. Es ist nicht nur für die Beratenen kostenlos, sondern auch für die Stadt, denn das Ganze wird öffentlich gefördert.

Bürgermeister Christoph Oeldorf schreibt den Gewerbetreibenden und bietet ihnen einen kostenlosen Energieeffizienz-Check an. Per Postkarte oder telefonisch können sie einen Termin buchen. Während einer ein- bis zweistündigen Begehung gibt der Experte eine erste Einschätzung und schlägt einfache Maßnahmen zur sofortigen Umsetzung vor. Er hat zudem Tipps zu Fördermitteln und kann, wenn erforderlich, geeignete Fachberater ausfindig machen. „Ich unterstütze die Handwerksbetriebe bei der Einführung von Effizienzmaßnahmen“, sagt Walter Orlik, einer der beiden Energiemoderatoren. „Das kommt dem Unternehmen, der Umwelt und den Menschen in unserer Region zugute.“ hje