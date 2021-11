Kammerorchester spielt am Sonntag

Zu einem Konzert lädt das Schriesheimer Kammerorchester am Sonntag, 14. November, um 19 Uhr in die evangelische Kirche in Schriesheim ein. Weitgehend will das Kammerorchester das spielen, was es für den März 2020 vorgesehen hatte: So spielt es die A-Dur Sinfonie des tschechischen Komponisten Johann Stamitz (1717-1757) und das Streichquartett Nr. 1 in D-Moll von Stanislaw Moniuszko (1819-1872).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein weiterer Höhepunkt wird das Violindoppelkonzert von Johann Sebastian Bach sein. Hier wird der neue Konzertmeister Ludwig Dieckmann gemeinsam mit dem vorherigen Konzertmeister, Mirek Jahoda, die Solostimmen spielen. Spielfreude ist damit garantiert. red