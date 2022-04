Jumelagen unter Druck

Um es mit Thornton Wilder zu sagen: Wir sind noch einmal davongekommen. Die Rechtsradikale Marine Le Pen wird nicht Staatschefin der Atommacht Frankreich. Abgesehen von anderen negativen Folgen, wäre dies auch eine Zäsur für die deutsch-französischen Städtepartnerschaften in unserer Region. Doch es bleibt ein Warnzeichen.

Um sich die Gefahr bewusst zu machen, die Le Pen für die Städtepartnerschaften bedeutet hat, muss man ihr Programm kennen. Sie führte einen explizit antideutschen Wahlkampf. Den Aachener Vertrag, der viele neue Projekte umfasst, lehnte sie ab, Aktivitäten wie das Deutsch-Französische Jugendwerk waren ihr ein Dorn im Auge. In einem Staat, der so zentralistisch ist wie Frankreich und in dem jedes noch so kleine Projekt in Paris genehmigt werden muss, hätte eine solche Haltung im Elysée das Ende auch vieler Vorhaben im Rahmen der Städtepartnerschaften bedeutet.

Doch auch die Partnerschaften müssen sich Fragen gefallen lassen. Wie erfolgreich war ihre Arbeit, wenn die Hälfte, bestenfalls ein Drittel der Wähler in den französischen Kommunen einer Politikerin ihre Stimme geben, die keine Zusammenarbeit mit Deutschland will? Zu lange haben die Partnerschaftsvereine bei uns das Politische vernachlässigt, haben geglaubt, mit Boulen bei französischem Rotwein oder mit „Schlemmen wie Gott in Frankreich“ die deutsch-französische Zusammenarbeit zu fördern.

Das jetzige Wahlergebnis ist ein Weckruf auch für sie. Dabei ist nicht zu verkennen, dass ihre Arbeit schwieriger geworden ist als bei ihrer Gründung. Die meisten Städtepartnerschaften in der Region sind 40, 50 Jahre alt. Bei vielen ist die Luft raus. Die Kriegsgeneration, die dieses Wirken noch als Lebensaufgabe ansah, ist abgetreten. Für die Jugend ist Paris heute so selbstverständlich wie Berlin. Dass dies aber nicht auf ewig gesichert ist, das zeigt das jetzige Wahlergebnis.