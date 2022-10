Jugendgemeinderat Schriesheim: „Die Liste ist gut aufgestellt“

Zum letzten Mal in seiner Amtszeit tagte der Jugendgemeinderat und nahm die Sitzung zum Anlass, auf ein erfolgreiches politisches Jahr zurückzublicken. Der größte Erfolg und eine Meisterleistung, an dem sich noch viele Jahrgänge erfreuen werden, war die Planung und die Vollendung der Pumptrack-Anlage, die am 12. August auf dem PUSH-Gelände feierlich ihrer Bestimmung übergeben wurde. Seit der

...