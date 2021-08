Jazz mit der „Bluesgosch“

Der Verkehrsverein Schriesheim holt am Samstag, 4. September, von 11 bis 13 Uhr mit einer Ersatzveranstaltung das Straßenfest am Jazzpoint nach. Die Veranstaltung läuft unter dem Motto „Jazz-Matinee mit der Bluesgosch“. Bluesgosch Dieter Reinberger aus Schriesheim hat sich kurzfristig bereiterklärt, mit seinem Gitarristen vor dem Neuen Rathaus aufzutreten. Der Eintritt in das abgesperrte Areal vor dem Neuen Rathaus (Corona-Vorschrift) ist kostenlos, man muss sich nur registrieren, per Luca-App oder mit Kontaktformular – handschriftlich.

100 Jazz-Fans und Anhänger werden erwartet, auch Passanten sind willkommen. Im Ausschank gibt es Schriesecco und alkoholfreie Getränke. Sitzmöglichkeiten auf Bierbänken sind vorhanden. red