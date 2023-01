„Nach einer zweijährigen Durststrecke freue ich mich, endlich wieder durchstarten zu können“, begrüßte beim traditionellen Ehrungsabend der Schriesheimer Feuerwehr Kommandant Oliver Scherer Kameraden wie geladene Gäste. In seiner Ansprache ging er auf die Vorkommnisse und auf die Übergriffe auf die Einsatzkräfte in der letzten Silvesternacht in den Großstädten ein.

„Dass man bei

...