Inzidenz sinkt weiter

Wie im Bundesgebiet insgesamt, so geht auch im Rhein-Neckar-Kreis die 7-Tage-Inzidenz kontinuierlich zurück. Wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag um 16 Uhr mitteilte, liegt sie im Landkreis bei 1684,1. Am Vortag hatte sie noch 1707,7 betragen. Damit liegt der Rhein-Neckar-Kreis jedoch nach wie vor über dem Gesamtwert des Landes Baden-Württemberg, der am Sonntag mit 1615,3 angegeben wurde.

Die Fallzahl pro 100 000 Einwohner im Rhein-Neckar-Kreis lag am Sonntag bei 14 088. Damit hat sie sich gegenüber dem Wert von Samstag leicht erhöht; am Samstag lag sie noch bei 13 943. Auch mit dem neuen Wert befindet sich der Rhein-Neckar-Kreis jedoch deutlich unter dem Landeswert, der bei 17 296 liegt.

Die Zahl der im Zusammenhang mit Corona verstorbenen Menschen hat sich im Rhein-Neckar-Kreis weder am Samstag noch am Samstag erhöht. Ihre Gesamtzahl beträgt daher unverändert 571.

Der Rhein-Neckar-Kreis veröffentlicht an Wochenenden keine Corona-Zahlen. Zuletzt hatte das Landratsamt am Freitag für den Kreis eine Inzidenz von 1497,9 gemeldet.