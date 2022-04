Initiator der Jumelage

Eigentlich wollte er seinen 80. Geburtstag mit Freunden und Weggefährten feiern. Gerade, um sie nach zwei Jahren Corona „wiederzusehen, Gedanken und Erinnerungen auszutauschen“, wie er sagt: „Leider kann ich mir diesen Wunsch nicht erfüllen“, so bittet er um Verständnis. Die Bilder aus der Ukraine nehmen ihn mit, machen das Ertragen manch gesundheitlichen Zipperleins nicht einfacher, verbieten ihm, der eigentlich gerne feiert, aus seiner Sicht moralisch leutselige Geselligkeit. So verbringt Altstadtrat Horst Schütze seinen Jubeltag an diesem Mittwoch bei seinem Sohn in Berlin.

In den 1980er und 1990er Jahren gilt Schütze als der nach Bürgermeister Peter Riehl bekannteste und einflussreichste Mann Schriesheims: Erster Vize-Bürgermeister und Stimmenkönig bei Kommunalwahlen, Initiator der Städtepartnerschaft mit Uzès, einer der Motoren des Mathaisemarktes, für den es ihm 1994 sogar gelingt, Ufa-Filmstar Johannes Heesters, einen Freund seiner Mutter, in die Stadt zu holen.

Erfolgreich im Vereinsleben

© K. Groß

Zuerst sind es die Vereine, die das ideenreiche Organisationstalent dieses Tausendsassas erkennen: In den 1970-er Jahren führt er den Fußballclub SV, in den 1980er den noch größeren Turnverein, schließlich den Partnerschaftsverein, den es ohne ihn nicht gäbe. Denn er ist es, der 1984 die Freundschaft mit dem südfranzösischen Uzès initiiert. In der Kommunalpolitik sitzt er 20 Jahre für die CDU im Gemeinderat, für die er als Stimmenmagnet wirkt. Und dies alles als einer, der gar nicht in Schriese, sondern in Mannheim geboren wird und erst als junger Mann an die Bergstraße zieht.

Schütze ist eben ein Mann der Gegensätze, einer, der sich in keine Schublade pressen lässt: ein Mensch von großer innerer Verletzlichkeit, der aber sein Innerstes zuweilen selbst nach außen kehrt; der an der Pariser Sorbonne studiert und fließend Französisch beherrscht, aber auch die Sprache der SV-Kicker auf dem Fußballplatz; ein erfolgreicher Kommunalpolitiker und doch alles andere als engstirniger Parteimann; ein kunstsinniger Paradiesvogel, der in dieser so bodenständigen Stadt dennoch ankommt, wie seine Funktionen und Wahlergebnisse zeigen. Und was auch viele persönliche Gratulationen beweisen würden, wären sie heute möglich. (Bild: K. Groß)