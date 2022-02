Infos für Frauen in Not

Für Frauen in Not gibt es zwar Unterstützungsangebote, etwa das bundesweite Hilfetelefon. Allerdings: Oft wissen die Betroffenen davon nichts. Das soll sich in Schriesheim jetzt ändern. Die fraktionsübergreifende Aktion „Frauen in Not“ will sich dafür einsetzen, die wichtigen Informationen an die Frau zu bringen.

Christine Söllner von der Sozialstelle der Stadt war dafür gerne bereit, eine Auswahl an Werbematerial zum Thema beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu bestellen. Das Ministerium stellt Flyer und Plakate in unterschiedlichen Größen, für verschiedene Zielgruppen von jung bis alt und in vielen Sprachen zur Verfügung.

Viele Unterstützerinnen

Sie wollen sich gemeinsam für andere Frauen einsetzen. © Privat

Alle Fraktionen des Gemeinderats unterstützen das Projekt. Zum Auftakt sind von der CDU Christiane Haase, Lisa Hartmann und Andrea Diehl gekommen, von der SPD Renate Hörisch-Helligrath und Gabriele Mohr-Nassauer, von der Grünen Liste Gerlinde Edelmann, Fadime Tuncer und Alexandra Lorenz, und auch Nadja Lamprecht und Lissy Breitenreicher sind dabei, freut sich die Initiatorin Ulrike von Eicke von der FDP. Nathalie Schuhmacher-Grauer, Vorsitzende der Liberalen Frauen Kurpfalz, möchte ebenfalls helfen, Plakate und Flyer in Schriesheim zu verteilen.

Alle haben viele Ideen und sind bereit, ihre Kontakte zu nutzen. So soll am Ende unter anderem in Arztpraxen, Geschäften, Gaststätten, der Stadtbibliothek, im Mittendrin und an den Schriesheimer Schulen Infomaterial ausliegen, wenn es nach den Stadträtinnen geht. Dank Gerlinde Edelmann und Renate Hörisch-Helligrath sind auch die Stadtteile Ursenbach und Altenbach vertreten und werden bedacht. red