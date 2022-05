Infoabend zu Cybercrime

Schriesheim. Um Unternehmen einen Einblick in das Thema „Cyberkriminalität in Baden-Württemberg“ zu verschaffen, laden der BdS Schriesheim, die Stadt und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA), Cybercrime/Digitale Spuren, zu einer kostenlosen Veranstaltung mit dem Titel „Aktuelle Cybercrime-Bedrohungslage in Baden-Württemberg“ findet am Dienstag, 31. Mai, um 19 Uhr im Vereinsraum der Mehrzweckhalle Schriesheim statt.

Torsten Seeberg, Experte für Cyberkriminalität beim LKA Baden-Württemberg, wird die Cyber-Bedrohungslage im Bundesland aufzeigen sowie über Strategien und Vorgehensweisen der Täter und polizeiliche Handlungsempfehlungen informieren.

Aus organisatorischen Gründen wird bis 30. Mai um eine Voranmeldung gebeten: Per E-Mail an info@bds-schriesheim.de. Bei Rückfragen stehen der BdS unter info@bds-schriesheim.de sowie die Wirtschaftsförderin der Stadt, Michaela Gärtner, unter Telefon 06203/ 60 21 40 oder per Mail an wirtschaftsfoerderung@schriesheim.de zur Verfügung. red

