„Trotz Corona sind wir recht stabil geblieben“, konstatiert Fraktionschef Sebastian Cuny, doch er betont: „Wir werden weiterhin investieren müssen, jeder Euro macht uns stärker und zukunftsfähiger.“ Seine Forderung: keine mutlose Streich- und Sparpolitik, sondern investieren, zum Beispiel in die Schulsanierung. „Wir strecken uns nach der Decke, ohne uns zu überheben“, lautet Cunys Appell. Wichtig sind der SPD Investitionen in Schulen, Digitalisierung in der Bildung, sozialen Wohnungsbau, Einrichtungen für Kinder und Jugendliche, Straßen und moderne Verwaltung. Dabei seien einige Projekte noch gar nicht im Etat, wie der Neubau der Kapelle in Ursenbach. tan