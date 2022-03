In der Kurve zu schnell

Schwerer Motorradunfall am Samstagnachmittag bei Schriesheim: Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit – so der Polizeibericht – ist gegen 14.50 Uhr ein 19-jähriger Motorradfahrer auf der Kreisstraße 4122 zwischen Altenbach und Kohlhof mit seiner Kawasaki in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und mit einer 35-jährigen Pkw-Fahrerin kollidierte. Der schwer verletzte Kradfahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Über seinen Gesundheitszustand ist nach Polizeiangaben noch nichts Weiteres bekannt. Die 35-Jährige wurde durch einen Rettungswagen ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Die Kreisstraße musste während der Unfallaufnahme und der Abschleppvorgänge bis 18 Uhr gesperrt bleiben, es kam zu Behinderungen. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 18 000 Euro. pol/sko