In diesen Zeiten über Geschäftseröffnungen berichten zu können, das hat die Wahrscheinlichkeit von Ananas in Alaska. In Schriesheim jedoch ist es möglich: In der Heidelberger Straße startet gerade die Immobilienagentur „hölzel & friends“ – ein Impuls auch für die traditionelle Haupteinkaufsachse der Weinstadt.

Dabei waren die Umstände keineswegs einfach. Bereits zu Beginn 2020 erkannte Anja Hölzel, dass ihre Veranstaltungsagentur „44events“ ungeachtet 25 Jahren Erfahrung und renommierter Kunden von Velux bis Siemens auf Grund der Pandemie „für absehbare Zeit keine sichere Basis bieten würde“. So besann sich die gebürtige Schriesheimerin auf das zweite Metier, das sie als zertifizierte Immobilienmaklerin ja ebenfalls beherrscht, und entschied sich, mit 48 noch einmal etwas Neues zu wagen.

Als Standort nahm sie in ihrer Heimatstadt das Haus Heidelberger Straße 21 in den Blick, das zum Ende des Jahres 2020 nach Auszug des Second-Hand-Ladens des DRK frei wurde – „und das auf jeden Fall und nicht etwa wegen uns“, wie Anja Hölzel noch einmal ganz klarstellt.

Doch kurz zuvor hatte die Stadt zum Erhalt der Gewerbestruktur in der Altstadt eine Veränderungssperre erlassen. Ladengeschäfte sollten nicht umgewandelt werden dürfen, die Schaufenster die Einkaufsatmosphäre erhalten. Wie eine Immobilienagentur in diese Vorgabe passt – das wurde Inhalt vieler Gespräche mit Verwaltung und Kommunalpolitik. Am Ende fand sich eine Lösung, waren letztere gar froh, in der Heidelberger Straße keinen Leerstand zu bekommen (was derzeit ja nicht selbstverständlich ist). Und Anja Hölzel machte aus der Not eine Tugend, indem sie ihr früheres und ihr neues Metier ideal zu verbinden wusste: Das Schaufenster wird erhalten, der dahinter liegende Bereich mit Wohnzimmeratmosphäre für zwei Aktionsfelder genutzt werden, die angesichts des Lockdowns ihre Attraktivität jedoch noch nicht zu entfalten vermögen: Zum einen für Info-Veranstaltungen von Akteuren des Immobilienmarktes (Käufer, Verkäufer, Vermieter und Mieter), zum anderen als Pop-up-Store, bei dem Anbieter die Resonanz auf ausgewählte Produkte testen können. Aber natürlich gibt es für den klassischen Bereich, die Immobilienberatung, auch diskrete Räume.

Mit Ideen über den traditionellen Kauf und Verkauf hinaus geht Hölzel ans Werk. Etwa der Immobilientausch. „Nachdem die Kinder ausgezogen sind, der Partner gestorben ist, wird manchen ihr Haus zu groß. Gerne würde man dann in eine kleinere Immobilie umziehen“ – angesichts der demografischen Entwicklung ein wachsender Markt. Ebenso wie Mehrgenerationenhäuser.

Mit ihren Kolleginnen Lisa Hölzel für den digitalen Bereich und Anke Hasselbrink für Finanzierungen will Anja Hölzel „die Immobilienbranche im Rhein-Neckar-Kreis innovativ beleben“. In der Heidelberger Straße ist ihr dies schon alleine durch ihre Ansiedlung gelungen.