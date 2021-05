Impfung geht in die zweite Runde

Am kommenden Samstag, 15. Mai, und am Sonntag, 16. Mai, finden die Zweitimpfungen im „Temporären Impfzentrum Schriesheim“ in der Mehrzweckhalle statt. An diesem Wochenende erhalten alle Personen die zweite Impfung, die vier Wochen zuvor an gleicher Stelle ihre erste Impfung erhalten haben.

Auch an diesem Wochenende wird ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises vor Ort sein, um die Impfungen mit dem Impfstoff der Firma Moderna vorzunehmen. Die Termine für das kommende Wochenende wurden analog zu den Terminen der Erstimpfung vergeben. Somit werden Personen, die für die Erstimpfung beispielsweise am Samstag um 10 Uhr einen Termin erhalten hatten, auch an diesem Wochenende gleichermaßen am Samstag um 10 Uhr geimpft.

Die Stadtverwaltung Schriesheim weist darauf hin, dass nur diejenigen Personen geimpft werden, welche im Schriesheimer Impfzentrum am 10. oder 11. April die Erstimpfung erhalten haben. Eine darüber hinausgehende Terminvergabe ist nicht möglich. Bei Rückfragen zum kommenden Impfwochenende steht das Ordnungsamt der Stadt Schriesheim gerne zur Verfügung.