Im Oktober werden die letzten 13 „Stolpersteine“ verlegt

Als sie begann und erst recht davor, da war diese Aktion in Schriesheim kommunalpolitisch heftigst umstritten. Doch wenn sie demnächst endet, dann werden in der Weinstadt an der Bergstraße 49 „Stolpersteine“ für örtliche Opfer des Nationalsozialismus verlegt sein. Kommenden Monat sollen die letzten 13 folgen.

Und so ging die Erinnerung der Träger dieser ausgesprochen wertvollen Initiative an diesem Donnerstag im Sitzungssaal des Rathauses an die schwierigen Anfänge zurück. An die Verwirklichung eines Projektes, das der Kölner Künstler Gunter Demnig bereits in vielen Städten Deutschlands verwirklicht hat.

Entscheidend für das Gelingen in Schriesheim war die Unterstützung durch die evangelische und katholische Kirchengemeinde, für die Franziska Mersi und Detlev Aurand an dem jetzigen Treffen teilnahmen. Doch die Motoren dieses Prozesses waren der emeritierte Theologie-Professor Joachim Maier und die ehemalige Lehrerin Monika Stärker-Weineck, die das Schicksal der NS-Opfer erst einmal aufgearbeitet hatten. „Ohne diese beiden hätte es die Aktion Stolpersteine in Schriesheim nicht gegeben“, erinnert Franziska Mersi. Am Ende werden 49 Stolpersteine verlegt worden sein – viel für eine Stadt der Größe Schriesheims.

Erstmals auch in Altenbach

Die jetzt anstehende Verlegung ist die fünfte. 13 Steine werden platziert, darunter erstmals einer in Altenbach: Vor der Brunnenstraße 3 wird des im Zuge der T 4-Aktion 1940 in der Heilanstalt Grafeneck ermordeten Adam Wilhelm Frank gedacht.

Fünf der 13 neuen Steine ehren Mitglieder der Familie Fuld, neben den Marx‘ und Oppenheimers eine der prägenden jüdischen Familien Schriesheims. Trotzdem kann an sie vor ihrem früheren Wohnhaus in der Straße Passein 1 erst jetzt erinnert werden, nachdem laut Gemeinderatsbeschluss der Einspruch der heutigen Besitzer des Hauses die Verlegung von Stolpersteinen im öffentlichen Gehwegraum davor nicht mehr blockieren kann.

Unter den Stolpersteinen, die nun verlegt werden sollen, ist auch einer für Karl-Heinz Klausmann. Der einst in der Straße Mainzer Land Nr. 5 wohnende spätere Kämpfer in der französischen Resistance wird zwar bereits an dieser Stelle mit einem Stolperstein geehrt. Allerdings wurde, als dieser 2012 verlegt wurde, der 7. Mai 1945 als Todesdatum angegeben. Neueste Recherchen von Joachim Maier ergaben jedoch, dass er bereits am 14. April 1945 bei Kämpfen an der Ostgrenze Frankreichs gefallen ist. So entschlossen sich die Initiatoren, einen neuen Stein mit korrektem Todesdatum zu verlegen. Mit der Exaktheit auch und gerade bei derartigen Details wird Kritik jeder Ansatzpunkt genommen.

Finanziert durch die Bürger

Wie bei früheren Verlegungen sollen auch die jetzigen Stolpersteine aus der Bürgerschaft heraus finanziert werden. Jeder hat die Möglichkeit, eine mit 120 Euro dotierte Patenschaft für einen solchen Stein zu übernehmen. Natürlich könnte die Stadt dies selbst tun. Dennoch ist Bürgermeister Hansjörg Höfer und den Initiatoren diese Form der Finanzierung wichtig, um das Projekt in der Stadtgesellschaft zu verankern. Interessenten wenden sich an die Initiatoren per Mail an monika. staerker-weineck@t-online.de.

Die Verlegung der Steine erfolgt in der zweiten Oktober-Hälfte, und zwar öffentlich. An jeder Station werden die Schicksale der Opfer erläutert, Schüler aus Realschule und Gymnasium gestalten das Programm. Die letzte Station bildet den Ort der offiziellen Feier, bei der Bürgermeister Höfer spricht. Dem Rathaus-Chef lag das Thema stets am Herzen, er hat damit ebenfalls entscheidend zum Erfolg beigetragen. Dass ihr Abschluss vor Ende seiner Amtszeit Anfang 2022 erfolgen kann, erfüllt ihn daher mit Genugtuung.

