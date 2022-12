Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schriesheim Im März 2023 wird in Schriesheim wieder Mathaisemarkt gefeiert

Der letzte "richtige" Schriesheimer Mathaisemarkt wurde im März 2019 gefeiert. Im März 2023 soll es das größte Volksfest an der Badischen Bergstraße endlich wieder geben - und zwar so wie in den Jahren zuvor.