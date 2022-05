Ihre Kunst wächst wie Pflanzen

Schriesheim. Die Sonne kommt nach einem verregneten Nachmittag noch einmal durch, und die feinen Silberdrähte fangen an zu glitzern. Caroline Laengerers Kunstobjekt „Grown“ zeigt im Licht seine Facetten, schimmert bläulich oder silbrig und würde ohnehin schon spektakulär wirken, wie es da von der Decke hängt – unendlich viele Drähte, geformt wie die Schirmchen von Löwenzahnsamen, mehr als zwei Meter hoch und trotzdem zart.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Caroline Laengerer stellt derzeit in Schriesheim aus. © Philipp Reimer

„Grown“ heißt auf Englisch gewachsen. Ums Wachsen und Gedeihen geht es oft in den Werken der Heidelbergerin. „Meine Haupt-Inspirationsquelle ist die Natur“, sagt sie, „früher habe ich hauptsächlich mit Naturmaterialien gearbeitet“. Heute verwendet sie unter anderem Draht, Kabelbinder oder „Paper-Clay“, eine Porzellan-Mischung aus Ton und Papierfasern, die bei 1250 Grad gebrannt wird. Sie macht daraus Waben, Ringe, an Seepocken erinnernde Strukturen, rollt es dünn aus, bis es fast durchscheinend ist, lässt es in seiner sandpapierartigen Struktur oder glasiert es.

Gemälde und Skulpturen

Neben mehreren Ölgemälden sind es 20 ihrer kleinen und großen Skulpturen, die derzeit in der „Dependance“ des Kulturfördervereins Hirschberg in Schriesheim zu sehen sind, genauer gesagt im Atelier eines Mitglieds, das ungenannt bleiben will, den Raum in der einstigen Nährmittelfabrik Georg Berg aber für Ausstellungen der Hirschberger zur Verfügung stellt. Weshalb Laengerers Werkschau nun im Rahmen von „Kunst im Tal“ in der Talstraße 170 zu sehen ist. Sie „schafft mit ihren Objekten Gleichnisse für das zerbrechliche Gefüge der Wirklichkeit, im Besonderen der gewachsenen Natur und ihrer zunehmenden Gefährdung“, hat Vereinspressewartin Dagmar Burisch bei der Vernissage gesagt. Da fühle sie sich verstanden von der Kunsthistorikerin, erklärt Laengerer, während sie uns durch die Ausstellung führt. Es sind kleinste Strukturen, die sie interessieren, das wird klar beim Betrachten der Wandobjekte, die sie „unterm Meer“ nennt. Filigrane Drähte scheinen aus dem durchbrochenen Porzellan zu wachsen, schimmern mal türkis, mal blau, mal schwärzlich, recken sich in die Horizontale oder bilden miteinander verwobene Kreise. Am 4. Juni endet die Ausstellung um 16 Uhr mit einer Finissage.

Caroline Laengerer wurde 1962 in Heidelberg geboren, studierte ab 1982 in Mannheim und Isny Kunst. Sie beteiligte sich an Ausstellungen im In- und Ausland. Ihre Werke waren unter anderem beim Schlosspark-Köln-Skulpturenwettbewerb, im Museum Fabre Montpellier und im Museum Villa Flora in Winterthur zu sehen. Objekte wie „Wachsende Ringe“ wurden vom Rhein-Neckar-Kreis aufgekauft, anderes von der Stadt Walldorf, Wangen im Allgäu oder der Weinheimer GRN-Klinik; ein Schwemmholz-Objekt ist auch in Hirschberg zu sehen. Neben ihrer Arbeit als Künstlerin unterrichtet sie an einer Kunstschule in Heidelberg und gibt integrative Kurse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2