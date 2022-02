„Ich möchte mich hier beheimaten“

„Hier stehe ich, ich wollt‘s nicht anders“, mit diesen Worten und einem herzlichen „Grüß Gott“ wandte sich die neue Diakonin der evangelischen Kirche für Schriesheim, Altenbach und Ursenbach, Karin Rheinschmidt, an die Gemeinde. Am Sonntag wurde sie durch Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller in ihr Amt eingeführt – unter Corona-Bedingungen in einem Präsenz- und Livestream-Gottesdienst.

Der Gottesdienst stand unter dem Motto der Predigtreihe „Auf der Suche – vom Verlieren und Heimat finden“. Diakonin Rheinschmidt griff dies auch in ihrer Vorstellung auf. Dass dieser Gottesdienst unter dem Motto „Heimat“ stehe, freue sie ganz besonders: „Ich möchte mich in der Kirchengemeinde Schriesheim und Altenbach beheimaten“, versprach sie und berichtete, bereits viel Zuspruch erhalten zu haben. Sie dankte für das Vertrauen, das sie bei ihrer Wahl wahrgenommen habe. Nun sei sie gekommen, um den kleinen Koffer, den sie mitgenommen habe, auszupacken. Als erstes entnahm sie ihm einen Engel, ein Herz und ein Kreuz, das sie zu ihrer Konfirmation erhalten habe und das sie über 50 Jahre begleite.

„Wie schön, dass du uns und wir dich gefunden haben“, hieß Pfarrerin Suse Best die neue Diakonin willkommen. Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller betonte, eine Einführung in ein Amt sei stets ein Vorgang, an dem viele Menschen teilhaben. Sie werde diese Amtshandlung gemeinsam mit den Vertretern aus dem Kirchengemeinderat der Gemeinden vornehmen. In diesem feierlichen Gottesdienst wolle man sie in Gebete, Gedanken und in gute Wünsche miteinschließen. Sie ging ebenfalls auf die Predigtreihe „Heimat finden“ ein und bemerkte, dass dieser Leitsatz für den Anlass einer Amtseinführung nicht hätte besser gewählt sein können. Denn auch Rheinschmidt werde nun Zeit damit verbringen, eine neue Heimat zu finden; sie werde Zeit brauchen, um sich in der neuen Heimat zuhause zu fühlen und Freunde zu finden. Neue Menschen und Gesichter würden ihr begegnen, und sie wünsche ihr, dass sie in Schriesheim, in ihrer neuen Wohnung, eine neue Heimat finden werde. „Bist du bereit, diesen Seelsorgedienst in Schriesheim und Altenbach für die Menschen zu übernehmen, sie mit Interesse und Achtung, mit Klarheit und Geduld zu fördern, ihnen Gottes Wort und das Bekenntnis der Kirche näherzubringen“, fragte die Dekanin schließlich gemeinsam mit Pfarrerin Best und Gemeindediakonin Bärbel Fichtner. Nachdem Rheinschmidt ihr Versprechen gegeben hatte und die Vertreter der Gemeinde Altenbach und Schriesheim ihrerseits versprachen, ihre neue Gemeindediakonin anzunehmen und zu unterstützen, wird sie offiziell in ihr Amt eingeführt.

Am Ende der feierlichen Zeremonie forderte Suse Best die Kirchenbesucher auf, ihr Handy in die Hand zu nehmen und über eine Webseite und nach Eingabe eines Passwortes den kleinen Koffer mit guten Wünschen zu füllen. Und der Koffer füllte sich mit Wünschen, etwa: Sie möge viele neue Freunde finden, tolle Begegnungen machen und in Schriesheim schnell eine neue Heimat finden. Ebenfalls begrüßten die Gemeindemitglieder Camille, die aus Brasilien nach Schriesheim gekommen ist, um Deutsch zu lernen und und sich in der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit einzubringen. Musikalisch wurde der Gottesdienst von Kantor Martin Fitzer und von den Sängerinnen Daniela und Norina mit ihrer Band gestaltet.

