„Ich komme zu Ihnen, rücken Sie zusammen!“

Wer hätte gedacht, dass die junge Frau, die vor fast 30 Jahren, am 7. Oktober 1992, in der Scheuer von Lui Jäck sitzt, dereinst 16 Jahre lang als Bundeskanzlerin amtieren würde? In diesen Tagen, in denen die historische Bedeutung von Angela Merkel vielfältig gewürdigt wird, erinnern sich manche Schriesheimer an ihren Besuch, damals noch als Bundesjugendministerin. „Die Ministerin, die aus dem Rahmen fällt“, so ist der Artikel im „Mannheimer Morgen“ über diesen Besuch überschrieben. Und die darin am meisten benutzten Attribute zu ihrer Beschreibung lauten „verlegen“ und „schüchtern“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Scheuer des Jäcke-Lui

Mit einer Dreiviertelstunde Verspätung trifft sie in Schriesheim ein. Ort ist die urige Scheuer von Ludwig („Lui“) Jäck, einem Granden der Schriesheimer CDU. Aus dem Wagenfonds klettert, so berichtet der „Mannheimer Morgen“, „eine Frau, die fast schüchtern erst einmal den großen Bauernhof mustert“.

Eine alte Dame aus Brandenburg, gerade bei Verwandten an der Bergstraße, begrüßt sie als erste. Die Ministerin mit dem Bubikopf-Haarschnitt, einer blauen Bluse, einem karierten Blouson und einem schwarzen Faltenrock sei, so formuliert der Berichterstatter, „eine Frau, mit der man gerne für einen Abend am Tisch sitzen würde, um locker über Politik und ihre Vorstellungen davon zu plaudern.“ Des Berichterstatters Fazit: „Angela Merkel passt nicht zum verbreiteten Bild von ,denen da oben in Bonn’.“

Brot und Hausmacher Wurst

Geduldig und interessiert hört sie zu, als der Ortsvorsitzende der Schriesheimer CDU, Wolfgang Seegert, und Hausherr Lui Jäck sie begrüßen. Einen Korb voll mit ländlichen Produkten aus der Region nimmt sie sichtlich vergnügt entgegen, beißt auch gleich in ein Stück Brot mit Hausmacher Wurst, beginnt ihre Rede also kauend mit halb vollem Mund – „und hat die Sympathie der Gäste im Handumdrehen auf ihrer Seite“, wie der Bericht notiert.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sie kommt natürlich auf das Thema, das man von ihr erwartet. „Mit der Einheit ist uns eine große Sache gelungen“, lässt sie keinen Zweifel, „und wir sind ein gutes Stück voran gekommen.“ Sorge habe sie, sagt sie, dass beim Thema „Deutsche Einheit“ nur noch über Geld gesprochen werde: „In Ost und West sind wir darin groß, Forderungen zu stellen.“ Und sie warnt ihre Parteifreunde bereits damals in weiser Voraussicht: „Wenn wir es nicht schaffen, rechtzeitig vor der nächsten Bundestagswahl irgendwie einen Aufstieg im Osten vor sich gehen zu lassen, dann werden wir‘s bei der Wahl merken.“ Zwei Jahre später schafft Helmut Kohl es noch einmal nur knapp, die Mehrheit zu holen, 1998 unterliegt er endgültig Gerhard Schröder.

Länger als eine Viertelstunde dauert ihre Rede nicht. „Das persönliche Gespräch liegt ihr mehr als große Worte am Rednerpult“, heißt es im Bericht. Als die Diskussion schleppend beginnt, beißt sie noch einmal in ihr Brot und grinst: „Wenn Sie mich nichts fragen, dann komme ich einfach zu Ihnen an die Tische. Rücken Sie mal zusammen!“ Spontaneität, die ihr später in den Jahren ihrer Kanzlerschaft verloren geht.

Im gleichen Jahr, am 30. Juni 1992, ist Merkel auch in Ladenburg zu Gast. Im Domhof spricht sie auf Einladung der Gottlieb-Daimler- und Karl-Benz-Stiftung. „Auffallend ist“, so kennzeichnet der Berichterstatter des „Mannheimer Morgen“ damals die junge Jugendministerin und spätere Bundeskanzlerin, „ihre nüchterne Betrachtung“. Hat sich in den fast 30 Jahren seither daran eigentlich etwas geändert?