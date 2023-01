Hubert Aiwanger kommt

Festredner der traditionellen Mittelstandskundgebung auf dem Schriesheimer Mathaisemarkt am 6. März ist der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Die Zusage des stellvertretenden Ministerpräsidenten, der zugleich Bundesvorsitzender der Freien Wähler ist, bestätigte der Vorsitzende des Schriesheimer Bundes der Selbstständigen, Rolf Edelmann, am Montagabend am Rande einer

...