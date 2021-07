Hortbetrieb nach den Sommerferien?

Über die geplante offene Kinder- und Jugendarbeit sowie die Hortbetreuung im Evangelischen Gemeindezentrum der Johannesgemeinde in Altenbach wird schon seit Monaten diskutiert. Jetzt soll das Projekt in den von der Stadt Schriesheim angemieteten Räumen an der Kirche nach den Sommerferien starten. Dafür hat die Kommune eine Stelle mit 30 Wochenstunden ausgeschrieben, die neue Mitarbeiterin soll zehn Stunden im Ortsteil im Odenwald arbeiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch eine Hortbetreuung im Zuge der verlässlichen Grundschule nach Unterrichtsende bis 14 Uhr für die Schüler in der benachbarten Schule sowie die Einrichtung eines Cafés sind hier vorgesehen.

Über Einzelheiten informierte auf Antrag von Karin Malmberg-Weber (SPD) am Montagabend Ortsvorsteher Herbert Kraus den Altenbacher Ortschaftsrat. Noch bestehe die Hoffnung, dass die notwendigen Umbauarbeiten im Gemeindehaus bis zu Beginn des neuen Schuljahres abgeschlossen sind.

Noch Fragezeichen

„Aber da gibt es Fragezeichen. Das Bauamt hat sich auch noch nicht endgültig festgelegt. Diese Umbauarbeiten sind gar nicht so einfach“, betonte Kraus und berichtete von einer Ortsbegehung mit der Kirchengemeinde, dem Architekten, dem Bauamt und dem Förderverein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dabei habe sich herausgestellt, dass beispielsweise die bestehenden Wasserleitungen für zwei Toiletten nicht ausreichten. Ziel sei es jetzt, dass die verlässliche Grundschule ihre Arbeit mit Beginn des neuen Schuljahres im September aufnehmen könne. „Aber so ganz reibungslos läuft das noch nicht,“ so Kraus. Klar sei auch, dass die Hortbetreuung hier nur zwischen 12 und 14 Uhr angeboten werden könne. „Morgens vor Unterrichtsbeginn, nach 14 Uhr und in den Ferien erfolgt die Betreuung der Grundschüler wie bisher im Kinderhaus Altenbach,“ betonte der Ortsvorsteher. Aufgrund des längeren Weges von der Schule bis zum Kinderhaus ist das für den Ortschaftsrat „keine Ideallösung“.

Es mangelt an Angeboten

In Schriesheimer Ortsteil im Odenwald mangle es generell an Angeboten für Kinder und Jugendliche, erinnerte Kraus daran, dass der Gemeinderat Ende vergangenen Jahres beschlossen hat, Räume im Evangelischen Gemeindehaus anzumieten, um hier eine Möglichkeit für die Kids zu schaffen (wir berichteten).

Die notwendigen Umbau- und Ausstattungskosten für die auf zehn Jahre angemieteten Räume betragen rund 45 000 Euro: Männer- und Frauen-WC, Küchenzeile, Schallschutzdecken, Malerarbeiten sowie Erstausstattung.

Auch das Hauptamt betont, die offene Kinder- und Jugendarbeit fördere und entwickle Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung. „Ich freue mich auf die begleitete Jugendarbeit durch eine Fachkraft“, erklärte Ortschaftsrätin Sabine Stern (Grüne Liste). CDU-Stadtrat Karl Reidinger ergänzte: „Das alles zieht sich halt in die Länge – und wir zahlen Miete.“ Seine Aufforderung an Ortsvorsteher Herbert Kraus: „Am Ball bleiben!“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3