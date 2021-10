Hofflohmärkte am Samstag

Nach Herzenslust Trödeln und Shoppen – das geht an diesem Samstag in Schriesheim: Von 11 bis 17 Uhr wird die Stadt zu einem einzigen, großen Flohmarkt. Über 150 Teilnehmer haben sich angemeldet, um in ihren Höfen und Gärten ihre Second-Hand-Schätze zu verkaufen.

Angeboten werden darf alles, außer Speisen und Getränken. Die Standbetreiber sollen Desinfektionsmittel bereitstellen. Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss eine Maske getragen werden. Auf der Facebook-Seite der „1. Schriesheimer Hofflohmärkte“ ist eine Karte mit den Flohmarkt-Verkaufsstellen zu finden. Besucher von außerhalb können gut auf dem Festplatz parken. red/sko