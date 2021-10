„Höhepunkt des Wahlkampfes“

Am Freitagabend kommender Woche naht ein erster Höhepunkt des Schriesheimer Bürgermeisterwahlkampfes: Beim Online-Wahlforum des „Mannheimer Morgen“ stehen sich Christoph Oeldorf (unterstützt von CDU, Freien Wählern und Bürgergemeinschaft) und Fadime Tuncer (Grüne) erstmals vor einer breiten Öffentlichkeit gegenüber. Schon in früheren Jahren sind die Wahlforen des „MM“ wichtige Ereignisse in den Schriesheimer Bürgermeisterwahlkämpfen – ein Rückblick.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Online-Wahlforum des „MM“ Datum: Freitag, 22. Oktober 2021, 19-20.30 Uhr. Ort: Medienpark Dudenstraße. Verbreitung: über mannheimer-morgen.de und Social-Media-Kanäle. Auf dem Podium: Fadime Tuncer (Grüne) und Christoph Oeldorf (unterstützt von CDU, Freien Wählern und Bürgergemeinschaft Schriesheim). Moderation: Julian Eistetter, Leiter „MM“-Team Neckar-Bergstraße, und Konstantin Groß, „MM“-Redakteur für Schriesheim. Teilnehmer: 25 Bürgerinnen und Bürger aus Schriesheim. Es gilt „3G“. Anmeldung oder Fragen für die Kandidaten: per Mail unter neckar-bergstrasse@mamo.de. -tin

Premiere 1997

Das erste Wahlforum findet 1997 statt. Denn die Ausgangslage ist interessant. Bürgermeister Peter Riehl, damals bereits 24 Jahre im Amt, tritt – unterstützt von CDU und Freien Wählern – für eine vierte, seine letzte Amtszeit an. Die politische Konkurrenz wittert Morgenluft: Die Grünen schicken Ex-Sadträtin Gisela Reinhard ins Rennen, die SPD den ehemaligen Bürgermeister von Bad Liebenwerda (Brandenburg), Detlev Leissner. Als Unabhängiger tritt Valentin Erasmus an, wird jedoch von vielen aus der FDP unterstützt.

Am 18. November steigt das „MM“-Wahlforum in der Strahlenberger Turnhalle. 400 Interessierte drängen sich. Der Rahmen ist noch sehr provisorisch: Hinter dem Podium hängt ein von Schulkindern gestalteter Vorhang zum Thema Schlaraffenland, eine laute Messingglocke der Winzergenossenschaft zeigt den Rednern, wenn die Redezeit beendet ist. Sie hat viele Einsätze, denn bei der Diskussion geht es zur Sache.

Die Besucher sind begeistert. „Das war der Höhepunkt des Bürgermeisterwahlkampfes“, sagt der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, CDU-Fraktionschef Siegfried Schlüter. „Mit dieser Aussage hat er den Nagel auf den Kopf getroffen“, bestätigt auch Grünen-Stadtrat Adam Welker in einem Leserbrief.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fortsetzung 2005

Dass Peter Riehl die Wahl mit fast 68 Prozent gewinnt, messen Beobachter auch seiner Performance beim Wahlforum zu. Doch 2005 nähert sich seine Amtszeit nach 32 Jahren unweigerlich ihrem Ende. Die Karten werden neu gemischt.

Als Favorit gilt der Mannheimer Bürgerdienstleiter Peter Rosenberger, der von CDU, Freien Wählern und FDP unterstützt wird. Aus Schriesheim kandidieren Grünen-Stadtrat Hansjörg Höfer, Stadtkämmerer Volker Arras und der Vereinsmeier Karl-Heinz Würz. Die SPD nominiert den Baudezernenten der Stadt Wiesloch, Erwin Leuthe.

Am 9. November kommt es zum zweiten Wahlforum in der Strahlenberger Schulturnhalle. Das Ambiente ist inzwischen hochprofessionell. Doch die Räumlichkeit erweist sich für diesen Anlass diesmal als viel zu klein. Interessierte können nicht rein, weil die Feuerwehr – zu Recht – auf die Einhaltung der Höchstgrenze von 400 Anwesenden drängt.

Diejenigen, die da sind, zeigen sich zufrieden. „Es ist schön, dass es solche Veranstaltungen gibt, so dass man die Chance hat, die Kandidaten auch mal von einer anderen Seite zu sehen“, sagt Claudia Kockrow. Und Horst Kolb, Vorsitzender des Bundes der Selbstständigen, meint: „Durch diese Veranstaltung hat sich mein Bild von den Kandidaten verfestigt“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Doch die erste Runde bringt keine Entscheidung: Zwar liegt Rosenberger mit 45 Prozent klar vorne, verfehlt aber die notwendige absolute Mehrheit. So muss es zu einem zweiten Wahlgang kommen zwischen ihm und Hansjörg Höfer, der 36 Prozent verbucht – ein Traumduell.

Und so veranstaltet der „MM“ zwischen den beiden zwar kein neuerliches öffentliches Wahlforum, am 14. Dezember aber ein von „MM“-Redakteuren moderiertes Streitgespräch in der „Pfalz“, über das auf einer Sonderseite berichtet wird. Bei der Wahl fünf Tage später siegt Höfer knapp, mit 102 Stimmen Vorsprung.

Neues Format 2013

Acht Jahre danach bewirbt sich Höfer um seine Wiederwahl. Doch das bürgerliche Lager ist nach wie vor unversöhnlich: CDU, Freie Wähler und FDP nominieren gegen ihn den Eppelheimer Stadtrat Michael Becker; erst danach kommt heraus, dass dieser ein ehemaliges Mitglied der AfD ist. Sein Wahlkampf ist damit eigentlich ohne Aussicht auf jeden Erfolg, denn die drei bürgerlichen Parteien ziehen ihre Unterstützung für ihn zurück. Doch er macht weiter, eben alleine. Weitere Bewerber sind der Schriesheimer Peter Weinkötz, zuvor bei der Linken engagiert, sowie Michael König für die bundesweite „Nein“-Partei.

Immer noch eine interessante Konstellation, aber ein öffentliches Wahlforum kommt dennoch nicht zustande. Diesmal weigert sich die Stadt, ihre Halle – unabdingbare Voraussetzung für eine solche Veranstaltung – zur Verfügung zu stellen. Begründung: Die Verwaltung müsse im Wahlkampf neutral bleiben.

Der „MM“ macht aus der Not eine Tugend: Im Mediapark in Mannheim veranstaltet er ein Online-Wahlforum mit den Kandidaten; nur Michael König wird nicht eingeladen, da er selbst bekundet, nicht gewählt werden zu wollen – eine Jux-Kandidatur. Das Format findet großes Interesse im Netz. Die Wahl gewinnt Höfer mit fast 73 Prozent.

Auch 2021 online

Im Vorfeld der Wahl 2021 setzt sich bei Verwaltung und Gemeinderat die Erkenntnis durch, dass das Verbot von Wahlforen in städtischen Hallen nicht zu rechtfertigen ist. Das Stadtparlament beschließt, dass diese in diesem Jahr wieder möglich sein sollen. Da Höfer nicht mehr antritt, besteht ja auch eine spannende Konstellation. Trotzdem kommt es nicht dazu: Diesmal ist es die Corona-Pandemie, die dagegen steht.

So gibt es am 22. Oktober wieder ein Online-Wahlforum, allerdings mit 25 Schriesheimer Bürgerinnen und Bürgern als Zuschauer. Wer dabei sein möchte oder zumindest Fragen an die Kandidaten hat, die wir ihnen stellen, möge sich melden.