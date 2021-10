Höfer warnt vor Nationalismus

„Ist der aus Gold?“, fragt der Viertklässler interessiert, als er den Stolperstein vor dem Haus Bahnhofstraße 30 betrachtet. „Nein, aus Messing“, sagt die Lehrerin und erläutert, was er bedeutet. Bei diesem Jungen hat die Aktion bereits ihr Ziel erreicht: Interesse zu wecken, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen.

Seit 2012 werden in Schriesheim – nach hartem politischen Ringen – zur Erinnerung an örtliche Opfer des NS-Regimes Stolpersteine verlegt – insgesamt 50, die vorerst letzten 13 an diesem Donnerstag. Darunter erstmals einer in einem Vorort: Vor der Altenbacher Brunnenstraße 6 wird des im Zuge der T 4-Aktion 1940 in der Heilanstalt Grafeneck ermordeten Adam Wilhelm Frank gedacht.

Immer wieder neue Erkenntnisse

Unter den Stolpersteinen, die neu verlegt werden, ist auch der für Karl-Heinz Klausmann vor dem Haus Mainzer Land Nr. 5. Dort liegt zwar bereits seit 2012 einer, allerdings mit falschem Todesdatum. Recherchen von Joachim Maier ergaben jedoch, dass Klausmann am 14. April 1945 gefallen ist. So entschlossen sich die Initiatoren, einen neuen Stein mit korrektem Todesdatum zu verlegen.

Fünf der 13 neuen Steine ehren Mitglieder der Familie Fuld, neben den Marx‘ und Oppenheimers eine der prägenden jüdischen Familien Schriesheims. Trotzdem kann an sie vor ihrem früheren Wohnhaus in der Passein 1 erst jetzt erinnert werden, nachdem laut Gemeinderatsbeschluss der Einspruch heutiger Besitzer der Grundstücke die Verlegung von Stolpersteinen im öffentlichen Gehwegraum vor diesen Häusern nicht mehr blockieren kann.

Gleiches gilt für die Bahnhofstraße 30, wo das Ehepaar Eppsteiner wohnte. 1938 müssen sie ihr Haus verkaufen, im Jahr darauf gelingt ihnen die Flucht in die USA, wo sie, körperlich und seelisch geschwächt, bald nach Kriegsende versterben.

In der Bahnhofstraße findet jetzt auch der Abschluss statt. Viele Bürger sind da, auch Stadträte und Jugendgemeinderäte, die Bürgermeisterkandidaten Fadime Tuncer und Christoph Oeldorf, Pfarrer und Lehrer. Und ganz wichtig: Jugendliche gestalten die Feier. Viertklässler unter Leitung von Anke Schwertner singen das Lied „Shalom“ – in dem Wunsche, dass die Toten nicht vergessen und nie wieder Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder Religion verfolgt werden, wie die Lehrerin eindrucksvoll formuliert.

Die Schüler der Klasse 9a der Realschule haben unter Leitung von Franziska Mersi eine besondere Cheorographie vorbereitet: Sie halten Schilder mit dem Wort Shalom. Dessen Buchstaben werden interpretiert: S wie Schriesheim, aus dem die Juden vertrieben wurden, A wie Amerika, das ihnen Rettung war, oder M wie Mut, den es zuweilen auch heute braucht, um Ausgrenzung Anderer entgegenzutreten.

Das ist auch der Tenor der eindrucksvollen Rede von Hansjörg Höfer. Der Bürgermeister mahnt, dass „es auch hier vor Ort nationalistische Tendenzen gibt, die sich in einem harmlos aussehenden Gewand verstecken mögen“, formuliert er unter Anspielung auf den „Demokratie- und Kulturverein“ unter Vorsitz des örtlichen AfD-Stadtrats. Doch er macht klar, „dass es keinerlei Interpretationsspielraum gibt, wenn wir über Verfolgung, Entrechtung, Terror, Hetze und Mord sprechen, der millionenfach und systematisch in Deutschland begangen wurde“.

Dank an die Initiatoren

Höfer empfindet die Stolpersteine als angemessenere Form der Erinnerung als etwa eine zentrale Gedenkstätte. „Sie befinden sich an den Orten, an welchen die Menschen gelebt haben“, begründet er. Sie zeigen, dass das Leben der Opfer, aber eben auch deren Verfolgung „mitten unter uns“ stattgefunden hat.

Sein Dank geht an die Initiatoren Gisela Reinhard und Barbara Schenk-Zitsch, die für dieses anfangs wenig populäre Projekt in einem langen Prozess eine politische Mehrheit erkämpften, sowie für die historische Aufarbeitung an Monika Stärker-Weineck und Joachim Maier, der darüber ein Buch geschrieben hat. Maier habe dafür gesorgt, „dass die Geschichte so aufgeschrieben wurde, wie sie auch geschehen ist, und nicht, wie sie erzählt wurde“.