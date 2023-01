Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schriesheim Historisch belastete Straßennamen - auch 2023 bleibt das Thema aktuell

Die Entfernung historisch belasteteter Straßennamen hat 2022 in mehreren Kommunen die Gemüter bewegt. In Schriesheim ist das Vorhaben gescheitert, nur in Ladenburg gelungen, in Hirschberg ist die Sache gar kein Thema