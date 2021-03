  Hier gilt: Krise als Chance

Dieser Freitag ist für traditionsbewusste Schriesheimer kein guter: Normalerweise würde an diesem Abend der 442. Mathaisemarkt eröffnet und zehn Tage lang gefeiert. Stattdessen: Online-Angebote und Pappkameraden. Das schmerzt. Doch die objektive Lage lässt nichts Anderes zu.

Mit Schaudern muss man sich vielmehr erinnern, wie im letzten Jahr zunächst sogar noch gefeiert wurde, als die ersten Corona-Infizierten registriert wurden. Da herzte man sich bei der Krönung auf der Bühne, als bestehe keine Gefahr. Und auch Spitzenpolitiker zeigten sich aus heutiger Sicht leichtfertig. Festredner Günter Oettinger etwa meinte am 9. März auf die Frage, wie er sich schütze: „Abstand und ein Viertele mehr Schriesheimer Wein.“

Heute ist alles anders, und die Einsicht ins Unvermeidliche ist es, die die Mehrheit der Schriesheimer auf die Absage fast gelassen reagieren lässt. Um ehrlich zu sein: Viele haben andere Sorgen – ob sie finanziell über die Runden kommen und ob ihre Kinder in Kita oder Schule können, ob sie einen Termin zum Impfen erhalten oder, für manche fast so wichtig, beim Friseur. Doch die Gelassenheit ist auch Zeichen, dass die gesellschaftliche Bedeutung des Festes selbst in Schriesheim im Laufe der Zeit abgenommen hat.

Insofern gilt hier das abgegriffene Wort von der „Krise als Chance“. Der neue Bürgermeister und der neue Geschäftsführer der Winzergenossenschaft haben 2022 die Chance, für das Traditionsfest neue Impulse zu setzen.

In diesem Jahr jedoch müssen die Akteure noch improvisieren, vor allem digital. Ihre Ideen und deren technische Umsetzung sind bewundernswert. Gleichwohl können sie eines nicht ersetzen: den persönlichen Kontakt.

Und trotzdem: Die Absage mag für echte Schriesemer traurig sein und für jene, für die das Fest Geschäft ist, schmerzliche Einbußen bringen. Ein Drama ist der Ausfall des Festes aber nicht. Die wahren Dramen erlebt man auf den Intensivstationen der Kliniken und auf den Trauerfeiern für jene, die Corona nicht überleben.