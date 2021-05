17 Kinder und fast genau so viele Erwachsene haben am Samstagnachmittag den Kanzelbach in Schriesheim von Müll befreit. Sie folgten damit dem Aufruf von Stadtrat Bernd Molitor (Grüne). Die Kinder stammten größtenteils aus zwei Kindergartengruppen, die ohnehin unter der Woche zusammen sind und regelmäßig getestet werden. Man habe die Gruppen dementsprechend aufgeteilt und damit Corona-konform

...