Harald Rau (Bild) will Oberbürgermeister von Salzgitter werden. Wie die dortigen Medien berichten, tritt der Medienwissenschaftler in der niedersächsischen Stadt (105 000 Einwohner) am 12. September als Kandidat von SPD und Grünen gegen Amtsinhaber Klingebiel (CDU) an. Der ehemalige Schriesheimer ist seit 2009 Professor in Salzgitter und arbeitete lange beim Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF). -tin