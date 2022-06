Schriesheim. An diesem Samstag wird der ehemalige Schriesheimer Bürgermeister Hans-Jörg Höfer (Bild) offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Ab 18 Uhr beginnt die Feier mit einem offiziellen Teil in der Mehrzweckhalle (Einlass 17 Uhr) - viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie geladene Gäste aus der ganzen Region werden dabeisein, um Höfer Reverenz zu erweisen: Dem Mann, der die Stadt

...