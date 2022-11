"Hans-Pfitzner-Straße" bleibt eine Provokation

Nun hängen sie endlich, die Zusatzschilder in der Hans-Pfitzner-Straße. Sie brandmarken den Namensgeber in eindeutigen Worten als das, was dieser Judenhasser und Hitler-Fan auch war: „Zeitlebens ausgeprägter Antisemit und Anhänger des Nationalsozialismus“. Doch das Zusatzschild ist nur zweitbeste Lösung, nach Scheitern der einzig angemessenen: der Umbenennung.

Das Urteil über die

...