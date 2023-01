Gute Idee, aber nicht genug

Die gemeinsame Initiative von SPD und FDP in Schriesheim für neue Platz-Nmen ist eine uneingeschränkt gute Idee. Die dafür vorgeschlagenen Persönlichkeiten sind würdig und haben es verdient, in der Stadt, in der sie lebten, endlich geehrt zu werden.

Anton Geiß als erstes Oberhaupt des badischen Staates nach Sturz der Monarchie 1918 ist einer der Gründerväter unserer Demokratie, quasi der Friedrich Ebert Badens. Georg Rufer wurde von den Nazis 1933 aus dem Amt gejagt, um nach deren Ende die schwierige Aufgabe zu übernehmen, den von ihnen angerichteten Schutt beiseite zu räumen. Beide stehen nicht nur für etwas, für Demokratie, sondern explizit auch gegen deren Feinde, vor allem von rechts. Ihr einstiger Kampf ist daher leider aktuell.

Insofern ist es gut, dass jetzt endlich eine Initiative zu ihrer Würdigung kommt, wo ihnen die Ehrenbürgerschaft zu ihren Lebzeiten versagt blieb. Dass sich die FDP dem bereits in frühem Stadium anschließt, obwohl es sich um zwei Sozialdemokraten handelt, ist lobenswert. Da geht Demokratiebewusstsein vor parteipolitischem Kleinklein. Hut ab!

Die für die Würdigung auserkorenen Plätze sind angemessen – besser sogar als die unscheinbare Hans-Pfitzner-Straße. Was nicht bedeutet, dass es gut ist, wenn die weiter so heißt. Die knappe Mehrheit im Rat gegen ihre Umbenennung war ein Fehler vor der Geschichte. Doch mindestens so schlimm ist der Erläuterungstext am Straßenschild und vor allem auf der Webseite der Stadt. Auch hier ist historisches Bewusstsein nötig. Sonst würde die wichtige Botschaft der Geiß- und Rufer-Plätze verhallen.