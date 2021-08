Grüne sprechen über Populismus

Im Rahmen ihrer Vortragsreihe „Sich einsetzen für die Demokratie“ laden die Grünen Schriesheim am Donnerstag, 26. August, um 19 Uhr in den Mühlenhof ein. Der Titel der Podiumsdiskussion lautet: „Wie gefährlich ist Populismus für die Demokratie, und was kann Bürgerbeteiligung leisten?“

Diesen Fragen stellen sich Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner, die Politikwissenschaftler Christian Huesmann und Lars Bischoff von der Bertelsmann Stiftungund Landtagsabgeordneter Uli Sckerl.

Die Diskussion wird eröffnet mit zwei Impulsvorträgen von Bischoff und Huesmann. Brantner und Sckerl kommentieren die vorgetragenen Inhalte, danach ist eine Diskussionsrunde vorgesehen. red