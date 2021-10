Große Banner für wichtige Projekte

Mit den zwei 1,20 mal 2,00 Meter großen Werbebannern, sogenannten Roll-Ups, will die Stadt zwei große und wichtige soziale Projekte wieder mehr ins Gedächtnis der Bürger rücken: das Projekt „FAIRmietet“ und den Sozialfonds „Strahlinchen“. Wann immer diese Banner bei Veranstaltungen aufgestellt werden, sollen sie die Bürger für die Not anderer Menschen sensibilisieren.

Gestaltet wurden beide Banner von der Schriesheimer Firma Andreas Assion, finanziert von der Barbara Schenk-Zitsch-Stiftung. Bei der Präsentation der Werbeflächen dankte die Sponsorin Firmenchef Assion dafür, dass er nur den Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt habe.

Da diese Tafeln leicht aufzubauen sind, können sie jederzeit bei Veranstaltungen mühelos mit wenigen Handgriffen verwendet werden. „Seit 2019 FAIRmietet ins Leben gerufen wurde, konnten wir 13 Wohnungssuchenden eine sozialverträgliche Wohnung vermitteln“, informierte Alexandra Stahl, Sachbearbeiterin für Liegenschaften der Stadt Schriesheim. Und sie ergänzte, dass aktuell zwei Bürger bereit seien, große Wohnungen, die eine in Altenbach, die andere in Schriesheim, für das Projekt zur Verfügung zu stellen.

Genaue Prüfung

Sie hob hervor, dass man die Miet-interessenten auf „Herz und Nieren“ prüfe, um dem Vermieter auch die größtmögliche Sicherheit zu geben. „Wir achten schon sehr darauf, dass die Chemie zwischen Mieter und Vermieter stimmt“, versprach sie.

Die Idee des „fairen Vermietens“ ist einfach: Vermieter bieten ungenutzten Wohnraum sozialverträglich an, und die Verwaltung vermittelt den Mieter. Anreiz der Stadt an potenzielle Vermieter ist beispielsweise ein Sanierungszuschuss von bis zu 200 Euro pro Quadratmeter, dafür muss der Vermieter ein Belegungsrecht über zehn Jahre garantieren. Im Gegenzug wird ihm ein Mietausfall für bis zu fünf Jahre zugesichert. „Deswegen legen wir auch einen großen Wert auf die Zuverlässigkeit der Mieter“, hob Stahl hervor. Weiter informierte sie, dass aktuell aus den städtischen Liegenschaften zwei Wohnungen bereitstünden, darunter eine mit über 60 Quadratmetern. „Als Stadt sollte man schon eine Vorreiterrolle einnehmen.“

„Strahlinchen“, das kleine barfüßige Mädchen, das bei der Strahlenburg steht und in sein Hemdchen Taler auffängt, hat dem Sozialfond ein Gesicht gegeben. Für dieses Logo, das von Schülern kreiert wurde, haben knapp 200 Schriesheimer Bürger gestimmt. Und seither ist „Strahlinchen“ fleißig am Sammeln. Die Leiterin des Sozialamtes, Christine Söllner, konnte bereits aus dem Sozialfonds rund 11 000 Euro Soforthilfe unbürokratisch auszahlen und um die 150 Schriesheimer Strahler an Hilfesuchende ausgeben.

„Die Nachfrage an Lebensmittelgutscheinen ist recht groß, aber ebenso groß sind Zuwendungen für den Kauf einer neuen Waschmaschine“, informierte sie. „Die Waschmaschinen sind teilweise so alt, dass sie nicht mehr zu reparieren sind“, erläuterte sie, daher sei ein Zuschuss von zwei Dritteln des Anschaffungswertes sehr hilfreich.